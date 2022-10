Otan inicia manobras de dissuasão nuclear, em meio a tensões com a Rússia

Agência Estado

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começou nesta segunda-feira (17) a realizar exercícios de dissuasão nuclear no noroeste da Europa, programados há tempos, em meio a tensões pela guerra na Ucrânia e a ameaças do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de empregar qualquer meio para defender o território russo.