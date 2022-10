EUA enviará mais US$ 725 milhões em assistência militar adicional à Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou nesta sexta-feira (14), que os Estados Unidos vão oferecer assistência militar adicional de US$ 725 milhões para ajudar a Ucrânia "a proteger seu país".

"Estou autorizando nossa vigésima terceira retirada de armas e equipamentos dos EUA para a Ucrânia desde agosto de 2021. Essa retirada de US$ 725 milhões inclui armas, munições e equipamentos adicionais dos estoques do Departamento de Defesa dos EUA, o que levará a assistência militar total dos EUA à Ucrânia para mais de US$ 18,3 bilhões sem precedentes desde o início do governo", destaca Blinken, em comunicado.

Ele comenta ainda que os EUA continuarão ao lado do povo da Ucrânia. "As capacidades que estamos entregando são cuidadosamente calibradas para fazer a maior diferença no campo de batalha", completou.