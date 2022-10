Ucrânia bombardeia depósito de munições em zona fronteiriça russa

Um bombardeio ucraniano provocou, nesta quinta-feira, a explosão de um depósito de munição em uma cidade fronteiriça russa, informou o governador da região russa de Belgorod no Telegram. "Um depósito de munições no distrito de Belgorod explodiu como resultado de um bombardeio das Forças Armadas da Ucrânia", disse o governador, Vyacheslav Gladkov, acrescentando que, "de acordo com dados preliminares, não há mortes ou feridos". Um vídeo mostra o impacto, no meio de uma fumaça preta.

Algumas horas antes, as autoridades russas acusaram o exército ucraniano de ter bombardeado um edifício residencial na cidade de Belgorod. "As forças armadas ucranianas bombardearam Belgorod. A defesa antiaérea foi ativada. Há destruição em um prédio residencial", disse Gladkov. O governador garantiu que este ataque não causou vítimas e que os danos no edifício não foram "críticos". Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o último andar de um prédio residencial destruído.

O assessor da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak, negou o envolvimento do exército ucraniano no ataque e afirmou que a Rússia tentou atacar a cidade ucraniana de Kharkiv, localizada perto da fronteira, mas que "algo deu errado".