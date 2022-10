Nasa tentará lançar megafoguete à Lua em 14 de novembro

A missão não tripulada Artemis 1 foi adiada, devido a problemas técnicos A Nasa informou, nesta semana, que tentará lançar seu megafoguete à Lua, mais uma vez, agora em 14 de novembro, com datas alternativas na mesma semana., como vazamentos de gás, e depois pelo furacão Ian, que castigou a Flórida, local de decolagem do foguete.

“As inspeções e análises da semana passada confirmaram que é necessário um trabalho mínimo para preparar o foguete e a nave espacial para seu lançamento da plataforma 39B no Centro Espacial Kennedy”, escreveu a agência espacial dos EUA em seu blog.

Com duração de 69 minutos, a nova janela de lançamento será aberta em 14 de novembro, à 00h07min hora local (1h07min em Brasília), com datas alternativas de 16 de novembro, à 1h04min (hora local), e 19 de novembro, à 1h45min (hora local).

Cinquenta anos depois da última missão do programa Apollo, o Artemis é o novo programa símbolo da Nasa. A missão Artemis 1 busca garantir que a cápsula de Orion, no topo do foguete, seja segura para transportar humanos para a Lua no futuro.