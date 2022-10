Novos protestos no Irã são marcados por disparos e gás lacrimogêneo

Forças de segurança iranianas dispararam balas e gás lacrimogêneo durante protestos nesta quarta-feira (12) pela morte de Mahsa Amini. AS manifestações foram desencadeadas há quase um mês e ONGs estimam que a repressão ao movimento já fez ao menos 108 vítimas fatais, muitas deles menores de idade.

Os gritos dos manifestantes foram interrompidos por tiros nas cidades de Isfahan e Karaj, assim como na cidade natal de Mahsa, Saqez, segundo vídeos divulgados por duas organizações de direitos humanos sediadas na Noruega.

Disparos foram ouvidos em Isfahan em meio a "protestos e greves em todo o país", disse o Iran Human Rights (IHR) em um vídeo postado no Twitter. O mesmo aconteceu em Saqez, segundo o grupo de direitos curdos Hengaw, que informou que "as forças de segurança fugiram" logo depois.

Em Teerã, as forças de segurança dispararam gás lacrimogêneo para dispersar uma manifestação de advogados que entoavam "Mulher, vida, liberdade", de acordo com imagens divulgadas pelo IHR. Pelo menos três advogados foram presos, segundo informações do jornal reformador Shargh.

A onda de protestos foi desencadeada pela morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que faleceu três dias depois de ser presa pela polícia da moral em Teerã por supostamente violar o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

jovens, estudantes universitárias e escolares a tirarem seus véus e enfrentarem as forças de segurança O movimento, o maior no Irã desde 2019 - na época contra o aumento do preço da gasolina -, levounas ruas. Pelo menos 28 crianças morreram nos protestos e centenas foram detidas, a maioria em prisões para adultos, denunciam grupos de direitos humanos dentro e fora do país.

Esses distúrbios agitaram particularmente Sanandaj, capital da província do Curdistão, no oeste do Irã, onde nasceu Mahsa. Mas também atingiram Zahedan, no sudeste do Irã, onde os protestos começaram em 30 de setembro. Nesse caso, a violência foi desencadeada durante manifestações de protesto contra o suposto estupro de uma jovem por um policial.

Em uma aparição na televisão nesta quarta-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, acusou os "inimigos" do Irã de "alimentar esses distúrbios de rua". Em 3 de outubro, já acusava Estados Unidos e Israel, inimigos de Teerã, de fomentarem os protestos.