Coreia do Norte lança novo míssil balístico sobre o Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado no Mar do Japão, chamado de Mar do Leste na Coreia, nas primeiras horas da manhã de domingo (9) (horário local), anunciou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Fontes do governo japonês citadas pela televisão pública NHK relataram o impacto e a Guarda Costeira Japonesa garantiu que não recebeu nenhuma informação de danos causado pelo projétil a qualquer embarcação japonesa. A NHK disse que o projétil parece ter caído fora da zona econômica exclusiva do Japão.

O gabinete do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida confirmou o lançamento no Twitter. "A Coreia do Norte lançou um míssil balístico suspeito. Continuaremos a relatar", informa o post.

O canal NKH da Coreia do Norte interrompeu seu programa para transmitir um discurso de Kim Jong-un, falando sobre o lançamento de um míssil há alguns minutos no Mar do Japão.

O incidente marca o sétimo lançamento desse tipo pela Coreia do Norte desde 25 de setembro, aprofundando preocupações em Tóquio e Washington. O último míssil lançado foi no dia 4.

A NHK acrescentou mais tarde que um segundo míssil pode ter sido disparado, citando fontes do Ministério da Defesa, embora nenhuma informação adicional esteja imediatamente disponível para confirmar a informação.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico não especificado em direção à costa leste, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Em uma resposta recente aos exercícios militares da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão na região, o governo de Pyongyang disse que seus últimos testes são uma "medida de autodefesa" contra "ameaças militares diretas" dos Estados Unidos.

O lançamento ocorre depois que Seul e Washington encerraram um exercício naval no dia anterior com a presença do porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan.