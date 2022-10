Russa Gazprom retoma fluxo de gás à Itália após imbróglio com a Áustria

A Gazprom informou, por meio de comunicado em seu canal no Telegram, que as entregas de gás natural à Itália foram retomadas nesta quarta-feira (5). O fluxo da empresa ao país ocorre por meio de um gasoduto que passa pela Áustria.

No fim de setembro, mudanças regulatórias do governo austríaco interromperam o transporte da commodity, agora retomado após acordo entre a Gazprom, compradores italianos e as autoridades da Áustria, de acordo com a estatal russa. "A operadora austríaca anunciou sua disponibilidade para confirmar as indicações de transporte da Gazprom Export, que permite retomar o fornecimento de gás russo através da Áustria", completou a empresa.