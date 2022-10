Embaixada dos EUA diz que esforços de anexação da Rússia são uma afronta à paz

Encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, Douglas Koneff falou sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia. Para ele, os referendos falsos da Rússia, diretamente vindo do Kremlin, foram um exercício de coerção e desinformação, onde civis ucranianos foram forçados a votar sob a vigilância de soldados russos armados.

“Os esforços de anexação são uma afronta aos princípios que sustentam a paz e o bem-estar internacional. Uma ofensa não apenas à Ucrânia, mas a toda a Europa, e a qualquer país e sociedade que valoriza a soberania, a integridade territorial e os princípios da Carta das Nações Unidas”, destacou.

O povo ucraniano, segundo Koneff, tem expressado consistentemente seu desejo de um futuro livre e democrático, de permanecer independente e de governar a si próprio. ”Seus soldados e cidadãos estão resistindo corajosamente as pressões de Putin para anexar por meio da força as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. Os ucranianos deixaram claro que não são russos e que não querem fazer parte da Rússia.”

O encarregado afirmou que os Estados Unidos nunca vão reconhecer as tentativas do Putin de anexar partes da Ucrânia. Muito pelo contrário. ”Continuaremos a trabalhar com aliados e parceiros para trazer ainda mais pressão sobre a Rússia, os indivíduos e as entidades que estão ajudando a apoiar a tentativa de anexar terras.”

Os Estados Unidos forneceram cerca de US$ 30 bilhões em apoio à Ucrânia, desde as primeiras hostilidades da Rússia em 2014, incluindo quase US$ 20 milhões em apoio militar desde que a Rússia iniciou uma guerra premeditada, em 24 de fevereiro.

Enquanto a Rússia continua sua invasão, nos próximos dias, os Estados Unidos continuarão a trabalhar com aliados e parceiros para impor custos econômicos adicionais à Rússia e aos indivíduos e entidades dentro e fora do país que prestam apoio a essa ação.