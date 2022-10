Irã e EUA teriam chegado a acordo para troca de prisioneiros

Irã e Estados Unidos chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros que também inclui a liberação de fundos bloqueados de Teerã, informaram nesta segunda-feira(3) meios estatais. Quatro detidos no Irã serão liberados como parte do acordo, com a condição de que quatro indivíduos presos nos EUA sejam soltos, informou a agência de notícias Nournews. Os EUA não comentaram a notícia.

A informação foi divulgada depois que a ONU anunciou no sábado que Baquer Namazi, de 85 anos, um norte-americano de origem iraniana, e seu filho Siamak de 50, foram liberados para que Baquer possa receber tratamento médico no exterior. Namazi, ex-funcionário da ONU, foi detido em 2016 quando viajou ao Irã para pressionar a favor da libertação de seu filho, preso em outubro do ano anterior. Pelo menos outros dois norte-americanos estão atualmente detidos no Irã.

No sábado, a agência oficial Irna informou que "com a paralisação das negociações entre Irã e Estados Unidos para libertar prisioneiros de ambos os países, US$ sete bilhões em ativos congelados do Irã serão desbloqueados". No entanto, para o Departamento de Estado dos EUA esta vinculação é "categoricamente falsa".