Mortes por furacão devem aumentar com início de buscas em áreas atingidas

O número de mortes confirmadas relacionadas ao furacão Ian - 44 na Flórida, quatro na Carolina do Norte e duas em Cuba - deve aumentar à medida que os esforços de recuperação continuam nos locais mais atingidos. A maioria das vítimas da Flórida morreu por afogamento, de acordo com a Comissão de Examinadores Médicos do estado.

A xerife de Lee County, Carmine Marceno, relatou 35 mortes não confirmadas. O condado ainda estava em processo de notificar as vítimas, de acordo com a xerife.

A poderosa tempestade, estimada como um dos furacões mais desastrosos a atingir os Estados Unidos, aterrorizou as pessoas durante grande parte da semana - atingindo o oeste de Cuba e varrendo a Flórida antes de ganhar força nas águas quentes do Oceano Atlântico para voltar e atacar Carolina do Sul.

O furacão Ian desembarcou perto de Georgetown, na Carolina do Sul, com ventos muito mais fracos do que quando cruzou a costa do Golfo da Flórida no início da semana, mas deixou muitas áreas do centro da península de Charleston debaixo d'água. Também arrastou partes de quatro píeres ao longo da costa.