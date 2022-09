Rússia confirma que vai anexar quatro regiões da Ucrânia após referendo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que vai anexar formalmente, nesta sexta-feira (30), as quatro regiões da Ucrânia que passaram por referendos até o começo desta semana. Embora as votações tenham sido classificadas como "encenações" pelo Ocidente, o reconhecimento das províncias como parte do território russo amplia as possibilidades militares de Moscou na região, incluindo o uso de armas nucleares.

Putin agradeceu a participação popular nas votações realizadas em Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson em um pronunciamento nesta quinta-feira (29) e disse que o Kremlin vai realizar uma cerimônia para a assinatura dos documentos formalizando a anexação dos territórios do leste da Ucrânia à Federação Russa nesta sexta-feira. Nas palavras de Putin, a Rússia quer "salvar" as populações dessas regiões.

O reconhecimento das quatro províncias por Moscou coloca em xeque a contraofensiva ucraniana que começava a retomar o controle dos territórios, após meses de ocupação russa. Uma vez que o Kremlin considerar as áreas como parte do país, qualquer ação militar ucraniana passará a ser vista como um ataque à integridade territorial da Rússia, o que autorizaria as Forças Armadas do país a utilizarem seu arsenal atômico, seguindo a doutrina nuclear de Moscou.

Autoridades pró-Rússia realizaram referendos nas quatro províncias entre a sexta-feira da semana passada e a terça-feira desta semana, após as forças do Kremlin sofrerem uma série de reveses no campo de batalha que ameaçaram seu controle na região. De acordo com o resultado apresentado pelas autoridades, o "sim" pela anexação à Rússia venceu com 97% dos votos totais.

Putin comemorou o resultado da votação em um discurso provocativo ao Ocidente, acrescentando que seu principal objetivo na guerra continua sendo "libertar" a região leste de Donbass da Ucrânia. Em contrapartida, relatos de coação durante a votação, incluindo ameaças de soldados armados com fuzis, surgiram do lado ucraniano da fronteira, reforçando as críticas do Ocidente à legitimidade do processo.

A estratégia foi comparada às votações realizadas pelos russos na Crimeia, em 2014, quando Moscou anexou a península ao seu território. No entanto, no contexto atual, a Rússia não controla totalmente nenhuma das quatro regiões, militar ou politicamente. A maioria dos moradores da província foram deslocados pela guerra e há muitos relatos de civis sendo forçados a votar sob a mira de armas ou outras formas de coerção.

Em Kherson, autoridades montaram um palco e trouxeram cantores junto da urna de votação para estimular a participação, disse Serhi, um aposentado que vive na cidade ocupada, que pediu para não se identificar por medo de represálias. "Muito, muito poucas pessoas estavam lá e votaram", disse ele ao The New York Times. Em outros lugares, ele disse, seus parentes foram visitados por soldados armados exigindo que eles votassem.

"É engraçado. Ninguém votou, mas os resultados estão disponíveis", riu Lyubomir Boyko, de 43 anos, morador de Golo Pristan, uma vila na província de Kherson ocupada pela Rússia. "Eles podem anunciar o que quiserem. Ninguém votou no referendo, exceto algumas pessoas que mudaram de lado. Eles foram de casa em casa, mas ninguém saiu", disse Boyko.

Relatos similares chegam de outras cidades. Em Melitopol, o prefeito Dmitro Orlov comentou as táticas de intimidação utilizadas durante a votação. "Eles batem forte na sua porta, tocam a campainha, dão uma cédula às pessoas e apontam com seus rifles onde colocar a marca", disse.

Moscou promete pagamentos de assistência social e remédios gratuitos