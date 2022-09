Itália inicia período de incerteza após vitória do partido pós-fascista de Giorgia Meloni

A Itália entrou nesta segunda-feira (26) em um período de incerteza após a vitória nas eleições legislativas de Giorgia Meloni, líder de uma coalizão de extrema-direita e direita, que enfrentará grandes desafios econômicos e políticos.

Depois de conquistar a maioria absoluta no Parlamento, a líder do partido Irmãos da Itália (Fratelli d'Italia, pós-fascista) e seus aliados Matteo Salvini, da Liga (anti-imigração), e Silvio Berlusconi, do Força Itália (direita), tentarão formar o governo nos próximos dias.

A apuração dos votos confirmou na manhã desta segunda-feira (26) a grande vantagem de Meloni, que recebeu mais de 26% dos votos. Seu partido tornou-se a principal força do país, à frente do Partido Democrata (PD, centro-esquerda) de Enrico Letta (19%). Com a Liga e o Força Itália, ela terá maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado.

Em seu primeiro discurso após a eleição, Meloni prometeu "governar para todos" os italianos. "Vamos trabalhar com o objetivo de unir o povo", disse. "A Itália tem cinco anos pela frente da estabilidade", afirmou Salvini, enquanto o magnata Berlusconi retorna ao Senado depois de ter sido expulso do Parlamento em 2013 por sua condenação por fraude fiscal. "Seremos determinantes e decisivos. Obrigado a todos", tuitou Berlusconi, que retorna aos holofotes poucos dias depois de completar 86 anos.

A imprensa conservadora celebra o resultado. "Revolução nas urnas", afirma Il Giornale, o jornal da família Berlusconi. "A esquerda derrotada (somos) livres!!!", destaca o jornal Libero.

"Meloni toma a Itália" é a manchete do La Repubblica, jornal de esquerda que fez muitas críticas à líder do Irmãos da Itália durante a campanha. O La Stampa menciona as "mil incógnitas" que a Itália viverá após a "vitória histórica" da extrema-direita.

A UE afirmou que trabalha com todos os governos que emergem das eleições no bloco e espera uma cooperação com o novo Executivo da Itália. "Esperamos ter uma cooperação construtiva com as novas autoridades italianas. No momento, esperamos que a Itália proceda com a nomeação de um governo", disse Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia, o braço Executivo da UE.

O governo da Alemanha afirmou esperar que Itália continue "muito favorável à Europa", apesar da vitória do partido pós-fascista nas urnas.