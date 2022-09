Fome ameaça vida de quase um milhão de pessoas no mundo, adverte a ONU

Cerca de um milhão de pessoas em países como Somália, Afeganistão e Iêmen estão ameaçadas por uma "fome catastrófica" e correm o risco de morrer nos próximos meses se não chegar ajuda humanitária, alertou nesta semana um informe das Nações Unidas. Este número recorde é consequência da seca devastadora no Chifre da África, indicou um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e do Programa Mundial de Alimentos (PMA).

O relatório detalha a situação em 19 países considerados "pontos quentes" da fome no mundo, seis dos quais estão em "alerta máximo", segundo a ONU: Afeganistão, Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul, Somália e Iêmen. Nestes seis países, espera-se que 970.000 pessoas cumpram em janeiro de 2023 os critérios da chamada fase de "catástrofe" (5), o nível mais alto de classificação de segurança alimentar (FSC).

Tratam-se de situações em que "a inanição e a morte são uma realidade cotidiana e podem ocorrem níveis extremos de mortalidade e desnutrição se não se agir imediatamente". Esta estimativa é dez vezes superior à de seis anos atrás e é "impulsionada pelos conflitos, pelas mudanças climáticas e pela instabilidade econômica, agravada pela pandemia de Covid-19 e pelas consequências da crise na Ucrânia", segundo o relatório.

Diante da situação, líderes mundiais pediram nesta semana maiores esforços para fazer frente à crescente insegurança alimentar mundial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou US$ 2,9 bilhões em novas ajudas para combater a fome.

Guatemala, Honduras e Malauí estão na lista da ONU de "pontos quentes da fome". A organização também está preocupada com a situação na República Democrática do Congo, no Haiti, no Quênia e na Síria, considerada "muito preocupante".