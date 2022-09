Biden pedirá na ONU reforma no Conselho de Segurança

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja pedir uma reforma urgente no Conselho de Segurança da ONU, durante a Assembleia-Geral da organização, indicou o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Com a frustração de funcionários norte-americanos após o veto de Moscou a pronunciamentos sobre a invasão à Ucrânia, Biden poderia exigir em particular ao secretário-geral da ONU reformas urgentes no Conselho de Segurança, ou poderia fazê-lo em público, comentou Sullivan. "Espero que o presidente fale profundamente sobre a questão da reforma no Conselho de Segurança da ONU enquanto estiver em Nova York."

A reforma no Conselho é um tema recorrente em quase todas as crises internacionais quando um dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França) exerce seu direito de veto para impedir resoluções propostas por outros. Mas a forma como Moscou tem usado seu poder de veto desde que invadiu a Ucrânia levou Washington a retomar o tema e insistir na ampliação do Conselho, que tem 15 membros, incluindo os cinco permanentes.

"Acredito que estará na pauta e poderiam vê-lo fazer um pronunciamento público", declarou Sullivan. Em seu discurso na Assembleia-Geral, Biden irá se concentrar significativamente na invasão da Ucrânia pela Rússia como uma violação da Carta da ONU, indicou.

Biden também fará anúncios sobre os investimentos do governo norte-americano contra a insegurança alimentar mundial, agravada pela invasão à Ucrânia, acrescentou Sullivan.