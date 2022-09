Fila para ver corpo da rainha Elizabeth II tem 5 quilômetros em Londres

Na quarta-feira (14), o caixão com o corpo da rainha chegou ao Palácio de Westminster onde será velado por cinco dias A fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II no Westminster Hall, em Londres, se estende por ao menos 5 quilômetros., em uma cerimônia montada para que os súditos britânicos possam dar um último adeus à monarca mais longeva da história do país. Alguns enfrentaram a chuva durante o trajeto e outros até dormiram na calçada para garantir seus lugares.

Segundo a agência Reuters, 750 mil pessoas devem esperar até 30 horas para chegar próximo ao corpo da ex-chefe da monarquia britânica e o tamanho da fila pode atingir 16 quilômetros.

Nesta quinta-feira (15), ao entrar na fila, as pessoas receberam uma pulseira colorida numerada que permitirá que elas saiam brevemente para usar um banheiro ou obter comida e bebida. Os súditos podem contemplar o caixão, coberto pelo estandarte real e pela coroa imperial, passando em fila em ambos os lados, sem poder parar ou bater fotos. Também está proibido depositar flores e bichos de pelúcia no salão de Westminster.

Mais de 1.000 voluntários e policiais foram escalados para organizar a fila. Além disso, profissionais de saúde estarão no local para auxiliar aqueles que se sentirem mal, mas não querem abandonar a espera.

O velório público de Elizabeth II, que morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, após sete décadas de reinado, será encerrado às 6h30min (2h30min em Brasília) da segunda-feira (19), data para a qual está marcado o funeral de Estado no Castelo de Windsor. A rainha será enterrada às 19h30, na capela de St. George, em Windsor, ao lado de seu marido, Philip, morto em 2021, em uma cerimônia privada.

Mais de 100 chefes de Estado e de Governo e outras personalidades devem comparecer ao "funeral do século", como o presidente norte-americano, Joe Biden, o brasileiro Jair Bolsonaro, o rei da Espanha, Felipe VI, e o imperador do Japão, Naruhito.

O arcebispo de York, Stephen Cottrell - segundo na hierarquia da Igreja Anglicana, atrás apenas do agora rei Charles III - conversou com algumas pessoas que estavam na fila. "Estamos honrando duas grandes tradições britânicas, amar a rainha e amar uma fila", brincou.

As milhares de pessoas aguardadas se alinham ao longo da margem sul do rio Tâmisa, passando por pontos turísticos da capital britânica, como a roda gigante London Eye e o teatro Shakespeare's Globe.

Fila para se despedir da rainha foi organizada para ser uma 'comunidade temporária'

"Todo mundo está feliz por estar aqui, mas vai ser triste quando chegar o momento de ficar diante da rainha", disse Lisa Doodson, que mora nos subúrbios de Londres e entrou na fila às 6h (2h de Brasília).

A fila avançava de maneira tranquila e quase 10 cadeiras de camping estavam na entrada do Parlamento, abandonadas por pessoas que conseguiram entrar no local. "Diria que foi muito rápido. Há um ambiente muito agradável. Todos conversam, muitas pessoas simpáticas, com tantas histórias diferentes", disse Robert Sutton, professor de Inglês que entrou na fila pouco depois da meia-noite. "Cada um tem seus motivos pessoais para estar aqui, mas, obviamente, todos queremos apresentar nossos respeitos à rainha", completou.

Harvey, um contador de 50 anos, descreveu como uma experiência "incrivelmente emocionante" passar diante da rainha. Ele disse que muitas pessoas choravam, "mas em silêncio total".

Geoff Colgan, um taxista que tirou o dia de folga para testemunhar o momento, ficou atordoado nos momentos após a passagem do caixão da rainha. "É uma daquelas coisas que você sabe que vai acontecer, mas quando acontece você não consegue acreditar", disse ele, segurando seu filho nos braços.

O uso de celulares está proibido no local. A meteorologia deve ajudar, com a previsão de tempo ensolarado para os próximos dias.

Reunir as milhares de pessoas que querem ver o caixão da monarca testa as famosas habilidades de organização de fila dos britânicos até o limite. As autoridades que supervisionam o gigantesco desafio logístico consultaram especialistas em gerenciamento de filas e cientistas comportamentais para criar mais do que uma fila, uma "comunidade temporária".

A "infraestrutura de filas" tem 16 km, incluindo barreiras móveis e mais de 500 banheiros portáteis ao longo de uma rota entre Buckingham e Westminster. Centenas de policiais, voluntários de primeiros socorros e membros da organização, 30 pastores multirreligiosos e dois intérpretes de linguagem de sinais estão designados para cuidar do bem-estar das pessoas que esperam na fila.