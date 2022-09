Luzes na Torre Eiffel serão apagadas mais cedo para economia de energia

Em resposta ao corte no fornecimento de gás da Rússia e à disparada dos preços da energia na França, vários cartões postais de Paris terão as luzes apagadas mais cedo diariamente, entre eles a a torre Eiffel e o museu do Louvre. A medida visa atender à meta do presidente Emmanuel Macron de que a indústria, as famílias e as autoridades municipais reduzam seu consumo de energia em 10%.

países estão procurando maneiras de reduzir o consumo de energia Em toda a Europa, ose abastecer seus estoques de gás, preparando-se para um possível corte total.

Atualmente, a Torre Eiffel é iluminada até 1h por um sistema de iluminação que lhe confere um brilho dourado. A cada hora, enquanto acesa, ela pisca graças a 20 mil lâmpadas. O desligamento das luzes do monumento às 23h45min significará uma redução de 4% no consumo de energia.

A prefeita Anne Hidalgo disse que a partir de 23 de setembro a iluminação nos prédios públicos de Paris será desligada às 22h, enquanto a temperatura da água nas piscinas será reduzida de 26°C para 25°C. O aquecimento nos prédio públicos será reduzido para 18°C.

A conta de energia da capital atingirá $ 90 milhões de euros neste ano, $ 35 milhões a mais do que o habitual, mesmo com contratos de eletricidade e gás de longo prazo protegendo as autoridades do pior dos aumentos de custos.