Argentina: Acusados de atentado a Cristina tinham o presidente como próximo alvo

Alberto Fernandéz, presidente da Argentina, afirmou nesta segunda-feira (12) que troca de mensagens entre os acusados pelo atentado à sua vice-presidente, Cristina Kirchner, apontavam que ele seria o próximo alvo. A declaração aconteceu em entrevista ao canal espanhol TeleCinco, no "El programa de Ana Rosa".

De acordo com o presidente, as mensagens trocadas entre o brasileiro Fernando Sabag Montiel e a sua namorada Brenda Uliarte, ambos acusados pelo ataque, mostram que eles planejavam o ataque a Cristina e, durante as conversas, falavam que Fernandéz seria a próxima vítima. "Conhecemos as conversas dos culpados. E falavam do atentado falido contra Cristina e falavam que o próximo seria eu", afirmou o presidente.

Falando sobre Montiel, o chefe do Executivo argentino afirmou: "Não tem nenhuma alteração em suas faculdades mentais e compreende perfeitamente a criminalidade de seu ato. Se moveu livremente planejando suas ações, então ele não é louco. Pode ser uma pessoa zangada com a democracia, mas, uma pessoa zangada com a democracia não pode reagir desta forma".