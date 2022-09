Líderes mundiais lamentam morte da Rainha Elizabeth II

morte da Rainha Elizabeth 2ª Líderes de diversos países lamentam a, anunciada nesta quinta-feira (8), pelo Palácio de Buckingham, depois do aviso de que ela estava sob cuidados médicos.

Familiares próximos da Rainha haviam sido chamados a Balmoral, na Escócia, onde ela passava o verão. Uma de suas últimas aparições aconteceu dias antes, quando Elizabeth deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

"Lembro-me dela como uma amiga da França, uma Rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, no Twitter.

Leia abaixo a repercussão.

PAPA FRANCISCO

"Profundamente triste ao saber da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, ofereço minhas sinceras condolências a Sua Majestade (Rei Charles III) aos membros da Família Real, ao povo do Reino Unido e à Commonwealth. Com prazer, uno-me a todos os que choram sua perda, orando pelo descanso eterno da falecida rainha e prestando homenagem à sua vida de serviço sem reservas para o bem da nação e da Commonwealth, seu exemplo de devoção ao dever, seu firme testemunho de fé em Jesus Cristo e sua firme esperança em suas promessas", disse o Papa em um telegrama enviado a Londres.

EMMANUEL MACRON , PRESIDENTE DA FRANÇA

Sua Majestade a Rainha Elizabeth II incorporou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos. Lembro-me dela como uma amiga da França, uma Rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século.

MARCELO EBRARD, SECRETÁRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO MÉXICO

Nossos pensamentos e condolências ao povo e ao governo do Reino Unido.

LIZ TRUSS, PRIMEIRA-MINISTRA DO REINO UNIDO

Todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham, durante a hora do almoço.

Meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e sua família neste momento.

VOLODYMYR ZELENSKY, PRESIDENTE DA UCRÂNIA

É com profunda tristeza que tomamos conhecimento da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Em nome do povo , apresentamos as sinceras condolências à Família Real, a todo o Reino Unido e à Commonwealth por esta perda irreparável. Nossos pensamentos e orações estão com você.

JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE DO BRASIL

"Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor"

- Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós.

- É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos.

- Muitas vezes, a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas, hoje, foi a vez da eternidade ser surpreendida, com a gloriosa chegada de Sua Alteza a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico.

- Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II.

- DEUS SALVE A RAINHA!

RODRIGO PACHECO, PRESIDENTE DO SENADO DO BRASIL

Recebo com tristeza a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. Ela era a chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 Estados independentes dos Reinos da Comunidade de Nações.

A rainha também liderava a Commomwealth, a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países e população de 2,5 bilhões de pessoas.

Aos 96 anos, e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista.

Em nome do Congresso Nacional brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido.

FÁBIO FARIA, MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES DO BRASIL

Rainha Elizabeth II acaba de falecer aos 96 anos de idade. Grande perda para todo o mundo. Foi uma líder que serviu de exemplo para muitos e cumpriu sua missão de vida. Que Deus conforte os familiares.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EX-PRESIDENTE DO BRASIL

A Rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como Chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros-ministros de diferentes linhas ideológicas.

Em nosso governo, o Reino Unido e o Brasil tiveram excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais, marcadas pela visita de Estado em que ela nos recebeu, em 2006. Gravo na memória nosso encontro na reunião do G-20 em Londres, em 2009.

Minhas condolências à família e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo.

CIRO GOMES, EX-MINISTRO E CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO BRASIL

Com a morte da Rainha Elizabeth II se fecha um ciclo da monarquia britânica e se abrem as portas da história para uma mulher que foi um símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento à causa de uma nação. Que ela descanse, merecidamente, em paz.

SIMONE TEBET, EX-SENADORA E CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DO BRASIL

A rainha Elizabeth II é exemplo de liderança feminina que, ao longo de décadas, serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. Modelo de estabilidade, de convivência respeitosa entre instituições de Estado. Sua vida, seus atos, sua trajetória servem como modelo num mundo em que valores como estes têm sido cada vez mais aviltados, como vem acontecendo, infelizmente, em nosso país. Em suas próprias palavras: “Foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade.” Descanse em paz.