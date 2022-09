Truss assume com plano de maior pacote de ajuda energética da Europa

A nova líder do Partido Conservador, Liz Truss, foi oficialmente nomeada primeira-ministra do Reino Unido na terça-feira (6) após um encontro com Elizabeth II no castelo de Balmoral, na Escócia. O desafio de Truss agora é cumprir a promessa de conceder um pacote de 100 bilhões de libras (R$ 604,2 bilhões) em ajuda energética, o maior da Europa.

O encontro com a rainha, que normalmente é realizado no Palácio de Buckingham, em Londres, ocorreu na Escócia a pedido da Casa Real - Elizabeth estaria com problemas de mobilidade. Pouco antes da reunião com Truss, a monarca recebeu a carta de demissão do premiê, Boris Johnson.

Rússia, que ameaça cortar a energia da Europa no inverno. Terceira mulher a governar o Reino Unido - após Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019) -, Truss já começa o governo em estado de crise: o aumento da inflação, a sobrecarga do sistema de saúde e a pressão da

Ela ainda não detalhou como pretende atacar todos os problemas. Na segunda-feira, Truss prometeu cortar impostos e reduzir o custo da energia. Segundo a imprensa britânica, ela pretende congelar as contas de consumo doméstico, o que pode custar até 130 bilhões de libras (R$ 786 bilhões), segundo estimativa da BBC. O plano seria o maior pacote de ajuda econômica para controlar os preços da energia na Europa.

contas de energia devem subir em média 3,5 mil libras (R$ 21.148) por ano Projeções apontam que, se nenhuma medida for tomada, as- o triplo do custo médio um ano atrás. Truss, segundo assessores, pretende manter o preço médio em 2,5 mil libras até 2024.

O Banco da Inglaterra prevê que a inflação, atualmente em 10%, atinja 13,3% em outubro - e o país deve entrar em recessão prolongada até dezembro, o que já provocou protestos sociais, com diversas categorias realizando greves.

Entre as nomeações de Truss, a que mais provocou preocupação entre os conservadores foi a de Jacob Rees-Mogg como secretário de Energia. Ele, que é conhecido por ser um crítico do "alarmismo climático", será o responsável pela política ambiental do governo.