Chilenos rejeitam proposta de nova Constituição e Boric busca um novo plano

O presidente do Chile, Gabriel Boric, começou nesta segunda-feira (5) a procurar uma nova maneira de reformar a Constituição vigente desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), após a rejeição massiva de um novo texto considerado muito radical.

plebiscito de domingo A ressaca eleitoral após odeixou uma mensagem clara de cidadania: a proposta de Carta Magna elaborada por uma Assembleia Constituinte, formada por 154 membros eleitos de forma paritária e com vagas para indígenas, não convenceu a população.

O "rejeito" se impôs com 61,86% dos votos frente a 38,14% do "aprovo". Foi uma jornada com uma participação histórica de quase 13 milhões de eleitores de um total de 15,1 milhões convocados a votar de forma obrigatória.

Boric convocou todas as forças políticas a participarem das negociações a partir desta segunda-feira para canalizar o caminho constitucional. No entanto, nenhum partido de oposição de direita confirmou presença e a residência informou reuniões de Boric apenas com a coalizão governista e representantes do Congresso.

O "rejeito" foi vencedor em todas as regiões do Chile. Apenas em 8 de 346 municípios houve maioria em favor da proposta constitucional. O "aprovo" foi bem sucedido na votação do exterior, onde quase 100.000 chilenos foram chamados às urnas, neste caso de forma voluntária.