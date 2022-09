Argentina: Arma usada em ataque a Cristina foi roubada

arma utilizada no ataque contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner , foi roubada de um amigo pelo atirador que tentou matá-la na noite da última quinta-feira (1º) e tinha o número de série parcialmente apagado, segundo informações do jornal La Nación.

Os relatos são de fontes que participam das investigações da tentativa de assassinato. Eles afirmam que o brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, também não consta como usuário legal de armas de fogo nos registros da Agência Nacional de Materiais Controlados (ANMaC), órgão fiscalizador no país.

De acordo com o laudo pericial realizado pela Divisão de Balística da Polícia Federal Argentina (PFA), o revólver apreendido estava em condições de fazer o disparo, mas, no momento do ataque, não havia projétil na câmara. Câmara é o nome dado à cavidade na parte traseira das armas, onde o usuário insere o projétil antes do disparo.

O termo utilizado pelos peritos para classificar a condição da arma, segundo o Lá Nación, foi "apto para disparar". Caso a conclusão fosse diferente e a arma não estivesse em condições de causar dano, o jornal afirma que os advogados de Montiel poderiam pedir a atenuação de qualificações das acusações contra ele.

Em depoimento prestado a autoridades na sexta-feira, a vice-presidente da Argentina disse não ter percebido que um homem apontou uma arma para ela e tentou atirar em seu rosto. Ela afirmou que só tomou conhecimento do que ocorrera quando estava dentro de sua casa. A vice-presidente deu o depoimento por cerca de 1 hora à juíza María Eugenia Capuchetti e ao promotor Carlos Rívolo em seu apartamento, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

Os seguranças que estavam no local no momento do atentado também prestaram depoimento. Eles foram ouvidos como testemunhas, mas não se descarta que possam se tornar réus.