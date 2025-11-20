Porto Alegre,

CapaIdeias SustentáveisCop30

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 17:08

Incêndio não deve prejudicar negociações das delegações, diz João Paulo Capobianco

A fire burns in a pavilion during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by JACQUELINE LISBOA / AFP)

AFP
Agências
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), João Paulo Capobianco, disse que o incêndio que atingiu o pavilhão dos países da COP30, em Belém (PA), não deve prejudicar as negociações das delegações.
"Eu acredito que não vai ter impacto, as pessoas estão todas muito mobilizadas, há uma expectativa de aprovação de um documento bastante consistente e nossa expectativa é que as delegações continuem atuando firmemente", disse o secretário, em entrevista à GloboNews.
Capobianco lembrou que a COP30 vai até a noite de sexta-feira (21), mas pode ser prolongada se for necessário para avançar nas negociações. Ele lembrou, ainda, que grande parte das tratativas ocorre fora das salas, e disse que a expectativa é de volta ao normal "rapidamente."

