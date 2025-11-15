Segurança é reforçada para afastar protestos do entorno da Zona Azul da COP30

Um grande esquema de segurança se instalou e dia a dia foi sendo ampliado no entorno do acesso à Zona Azul da COP30 ao longo da primeira semana da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada em Belém do Pará. Neste sábado, dia 15, a avenida em frente ao pavilhão principal está com o acesso limitado por gradis e conta com a presença de militares, cenário muito distinto da segunda-feira, 10, primeiro dia da Conferência, quando a passagem era permitida até para quem não tivesse credencial.

O reforço na segurança é a resposta do Brasil à Organização das Nações Unidas após dois protestos impactarem os debates e atrasarem a entrada dos participantes na primeira semana de atividades. Presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago disse na tarde de sábado que “tem um entendimento, quando uma conferência desse tamanho acontece, entre o País sede e a ONU. Nós ajustamos tudo de acordo com as circunstâncias. Sim, houve alguns ajustes, mas acredito que tudo está andando bem”.

Na noite de terça-feira, dia 11, um grupo de manifestantes se dispersou da Marcha pela Saúde e Clima, acessou o parque da cidade e avançou para dentro da área de segurança da Zona Azul. Os seguranças conseguiram impedir a entrada para a área das negociações. Na manhã de sexta-feira, dia 14, o acesso à Zona Azul foi parcialmente bloqueado por manifestantes do povo Munduruku, que exigiam falar com o presidente Lula. Eles aceitaram deixar o local quando foram recebidos por André Corrêa do Lago e outras autoridades.

Em declaração anterior, o embaixador já havia tentado relativizar a situação. Na noite de sexta, disse que os povos indígenas recebem informações imprecisas sobre a participação de seus representantes na COP30 e sobre os temas em debate. Na manhã de sexta, os ânimos teriam sido acalmados em reunião com a participação dos manifestantes, da equipe da presidência da Conferência, e das ministras dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. No mesmo dia, a secretária-executiva da Conferência, Ana Toni, disse que os protestos só estavam acontecendo porque o governo Lula decidiu fazer a COP na Amazônia.