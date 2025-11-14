Porto Alegre,

Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 21:04

ONU pede reforço na segurança após novo protesto na área da COP30 

Protesto de povo indígena da etnia Munduruku em frente ao pavilhão principal da COP30

Mauro PIMENTEL/AFP/Divulgação/JC

Mauro PIMENTEL/AFP/Divulgação/JC
Bruna Suptitz e Bolívar Cavalar
Pela segunda vez em cinco dias, indígenas reivindicam mais espaço para participação nas mesas de negociação da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Na manhã desta sexta-feira, dia 14, o acesso à Zona Azul foi parcialmente bloqueado por manifestantes do povo Munduruku, que exigiam falar com o presidente Lula. Eles aceitaram deixar o local quando foram recebidos pelo presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e outras autoridades 
Para a ONU, essa seria mais uma falha de segurança no evento. Na noite de terça-feira, dia 11, um grupo de manifestantes se dispersou da Marcha pela Saúde e Clima, acessou o parque da cidade e avançou para dentro da área de segurança da Zona Azul. Os seguranças conseguiram impedir a entrada para a área das negociações. Em carta endereçada aos governos federal e do Pará e à presidência da COP30, a ONU pede reforço na segurança.
A organização da COP30, no entanto, relativiza os episódios. Em pronunciamento à imprensa no fim da tarde de sexta, Corrêa do Lago alegou que chegam aos indígenas informações imprecisas sobre a participação de representantes e os temas em debate. Os ânimos teriam sido acalmados em reunião com a participação dos manifestantes, da equipe da presidência da Conferência, e das ministras dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. 
Ainda que o discurso oficial seja de conciliação, é evidente o reforço na segurança no Parque da Cidade, especialmente próximo da Zona Azul. Grades móveis estavam sendo instaladas no início da noite e há mais veículos da Polícia Federal e do exército nas proximidades. Belém, que até o dia 21 novembro é simbolicamente a Capital do País, está desde o dia 2 deste mês sob vigência de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. Mas a orientação vinda da presidência do Brasil é de não reprimir protestos.

