ONU pede reforço na segurança após novo protesto na área da COP30 

Pela segunda vez em cinco dias, indígenas reivindicam mais espaço para participação nas mesas de negociação da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Na manhã desta sexta-feira, dia 14, o acesso à Zona Azul foi parcialmente bloqueado por manifestantes do povo Munduruku, que exigiam falar com o presidente Lula. Eles aceitaram deixar o local quando foram recebidos pelo presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e outras autoridades

avançou para dentro da área de segurança da Zona Azul Para a ONU, essa seria mais uma falha de segurança no evento. Na noite de terça-feira, dia 11, um grupo de manifestantes se dispersou da Marcha pela Saúde e Clima, acessou o parque da cidade e. Os seguranças conseguiram impedir a entrada para a área das negociações. Em carta endereçada aos governos federal e do Pará e à presidência da COP30, a ONU pede reforço na segurança.

A organização da COP30, no entanto, relativiza os episódios. Em pronunciamento à imprensa no fim da tarde de sexta, Corrêa do Lago alegou que chegam aos indígenas informações imprecisas sobre a participação de representantes e os temas em debate. Os ânimos teriam sido acalmados em reunião com a participação dos manifestantes, da equipe da presidência da Conferência, e das ministras dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.