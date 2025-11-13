Ano Internacional das Cooperativas é celebrado na Conferência do Clima

2025 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Cooperativas. Esta é a segunda vez que o cooperativismo é celebrado mundialmente com respaldo da ONU - a primeira foi em 2012. “Cooperativas Impulsionando Soluções Inclusivas e Sustentáveis para um Mundo Melhor” é o tema escolhido para este ano. Uma celebração para marcar a participação de cooperativas na COP30 acontece na manhã desta sexta-feira, na Zona Verde do evento.
O Sistema OCB, por meio da Organização das Cooperativas Brasileiras e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), mobilizou a sua base para a iniciativa “Coop na COP”, oportunidade de apresentar o seu compromisso com a sustentabilidade e a neutralidade de carbono. O sistema defende o modelo cooperativista como um agente essencial para o alcance das metas climáticas globais, principal tema em debate na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que está em andamento em Belém do Pará.
Dados das Nações Unidas apontam que este formato de entidades acolhe mais de 12% da força de trabalho global - em todo o mundo são mais de três milhões de cooperativas e 1 bilhão de cooperados. A resolução 78/175 da ONU, que definiu este como o ano do cooperativismo, destaca que o caráter inclusivo do segmento “fortalece o desenvolvimento econômico e social e contribui para a erradicação da pobreza e da fome”.
No Brasil, o cooperativismo está presente em 3.586 municípios, mais de 64% do território. Em 2024, o setor somou 25,8 milhões de cooperados em 4.384 cooperativas, gerando mais de 578 mil empregos diretos e R$ 757,9 bilhões em ingressos. Os dados são do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, publicação oficial que reúne os principais dados do segmento, seus impactos em nível nacional e estadual, informações por ramos e estudos estratégicos.
Gaúchos apresentam modelo de atuação na Conferência
O Rio Grande do Sul é o segundo Estado em número de cooperados no País: 4,3 milhões - atrás de Santa Catarina e à frente de São Paulo. Representantes de cooperativas gaúchas estão na COP30 com soluções de impacto e cases de sustentabilidade para a agenda climática global.
Sete cooperativas gaúchas estão na COP30 com soluções de impacto e cases de sustentabilidade para a agenda climática global. As representantes foram selecionadas pelo Sistema OCB para integrar o portfólio brasileiro apresentado na Conferência. Entre as selecionadas estão Sicredi Confederação (Porto Alegre), Sicredi Sementes do Sul (Espumoso), Aurora (Bento Gonçalves), Coasa (Água Santa) e Creral (Erechim), que participam presencialmente. Os cases da Unicred Ponto Capital (Santa Maria) e Cooperconcórdia (Santa Rosa) são apresentados pela delegação nacional.
Presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann destaca que a presença das cooperativas gaúchas na COP 30 reforça o compromisso do movimento com práticas sustentáveis. A informação é da entidade. "Levar esses cases à COP é uma forma de dar visibilidade ao papel do setor na agenda climática global. Essa vitrine reafirma o papel do cooperativismo como modelo de negócio alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU", avalia.
Em julho deste ano, numa imersão pré-COP, autoridades e representantes internacionais foram convidados a visitar cooperativas gaúchas para conhecer de perto alguns projetos, garantindo espaço de destaque para o RS na conferência de Belém.