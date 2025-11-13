Ano Internacional das Cooperativas é celebrado na Conferência do Clima

2025 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Cooperativas. Esta é a segunda vez que o cooperativismo é celebrado mundialmente com respaldo da ONU - a primeira foi em 2012. “Cooperativas Impulsionando Soluções Inclusivas e Sustentáveis ​​para um Mundo Melhor” é o tema escolhido para este ano. Uma celebração para marcar a participação de cooperativas na COP30 acontece na manhã desta sexta-feira, na Zona Verde do evento.

O Sistema OCB, por meio da Organização das Cooperativas Brasileiras e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), mobilizou a sua base para a iniciativa “Coop na COP”, oportunidade de apresentar o seu compromisso com a sustentabilidade e a neutralidade de carbono. O sistema defende o modelo cooperativista como um agente essencial para o alcance das metas climáticas globais, principal tema em debate na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que está em andamento em Belém do Pará.

Dados das Nações Unidas apontam que este formato de entidades acolhe mais de 12% da força de trabalho global - em todo o mundo são mais de três milhões de cooperativas e 1 bilhão de cooperados. A resolução 78/175 da ONU, que definiu este como o ano do cooperativismo, destaca que o caráter inclusivo do segmento “fortalece o desenvolvimento econômico e social e contribui para a erradicação da pobreza e da fome”.

No Brasil, o cooperativismo está presente em 3.586 municípios, mais de 64% do território. Em 2024, o setor somou 25,8 milhões de cooperados em 4.384 cooperativas, gerando mais de 578 mil empregos diretos e R$ 757,9 bilhões em ingressos. Os dados são do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, publicação oficial que reúne os principais dados do segmento, seus impactos em nível nacional e estadual, informações por ramos e estudos estratégicos.