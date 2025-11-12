COP no Brasil não limita acesso nem barra protestos

Após a realização de três Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em países considerados autoritários e com restrição a protestos, a notícia que a COP30 seria no Brasil foi recebida com alívio pelos diversos grupos da sociedade que discordam da maneira como a política global é conduzida quando se trata do aquecimento do planeta.

No segundo dia do evento em Belém do Pará, na terça-feira, as atividades da noite encerraram mais cedo como medida de segurança após um grupo de manifestantes derrubar a barreira de segurança da Zona Azul, espaço onde o acesso é restrito apenas a pessoas credenciadas. Eles foram contidos e retirados do local sem terem avançado para a parte interna, onde ficam as delegações dos países e as mesas de negociação. Um segurança ficou ferido.

Manifestação na noite de terça-feira foi contida pelos seguranças na Zona Azul OLGA LEIRIA/ AFP/jc

Nestes dias de COP30, que iniciou na segunda-feira, outros protestos já foram realizados. No início da manhã do primeiro dia, no portão que dá acesso ao pavilhão onde acontece a Conferência, ativistas seguravam uma faixa com pedido por uma dieta vegana. O argumento da causa é que o desmatamento para a criação de animais para o consumo ou para o plantio de cereais que servirão como ração é tão prejudicial ao planeta quanto a queima de combustíveis fósseis. Também na segunda-feira, antes mesmo da cerimônia de abertura no lado de dentro, o pátio do pavilhão foi palco de protesto com pedido de justiça ao povo palestino.

Na terça-feira, um grupo vinculado ao MST circulou pela área chamada de Agrizone em protesto ao apoio de empresas ligadas ao agronegócio na realização de debates paralelos à COP30, o que foi apontado pelo grupo como contraditório. No mesmo dia, profissionais da saúde, indígenas e ambientalistas realizaram, nas ruas de Belém, a Marcha pela Saúde e Clima - foi uma dispersão deste protesto que chegou à Zona Azul e provocou o tumulto na terça.

A realização destes atos em si já representa um avanço para os movimentos sociais de todo o mundo que, assim como os representantes dos seus países, viajam até o evento para defender suas pautas. Em 2022, quando Sharm El Sheikh, no Egito, sediou a COP27, as manifestações foram controladas pelo governo e realizadas em áreas pré-determinadas.

No ano seguinte, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, protestos só puderam acontecer dentro da área restrita, ou seja, realizados por pessoas que conseguiram credenciamento, o que tirou dos atos o objetivo de chamar a atenção da população e da mídia - uma forma de exercer pressão sobre os negociadores. O modelo foi repetido no ano seguinte em Baku, no Azerbaijão.

