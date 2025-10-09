Em Porto Alegre, 30% pagariam mais por imóvel com certificação sustentável, aponta pesquisa

Quanto valor agrega a um imóvel ter uma área com grama e pequenas árvores no terreno, placa solar para gerar energia das áreas comuns ou reaproveitar a água da chuva? Em Porto Alegre, 30% das pessoas aceitariam pagar a mais por um imóvel que incorpore práticas sustentáveis e tenha certificação ambiental. O dado é da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, e foi aplicada em junho pela Offerwise, especializada em inteligência de mercado.

Gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi explica que a empresa faz pesquisas permanentemente com o propósito de aumentar o conhecimento do mercado: “certificação ambiental entra nisso, entender quanto as pessoas estão ou não interessadas e propensas a pagar a mais por essas possibilidades”.

Certificação

Green Building Council Para receber a certificação, o imóvel, edifício ou condomínio precisam atender aos requisitos das empresas certificadoras, por exemplo a, ou do poder público. Porto Alegre tem desde 2022 o Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental , que incentiva práticas ambientalmente favoráveis na construção e reforma de edificações.

Energia solar

Mesmo sem a certificação, práticas sustentáveis são atrativas ao consumidor quando estão aliadas a uma potencial economia financeira.

energia solar economia na conta de luz, apontada por 83% dos entrevistados. Na sequência, com 49% das respostas, aparece o desejo de contribuir para o meio ambiente. É o caso da: 54% dos entrevistados em Porto Alegre consideram importante que o imóvel conte com esse tipo de sistema. A principal motivação para a adoção da energia solar é a, apontada por 83% dos entrevistados. Na sequência, com 49% das respostas, aparece o desejo de contribuir para o meio ambiente.

“É uma questão pragmática, as pessoas têm preocupação com as mudanças climáticas, mas tendem a aderir mais a aspectos com ganhos bem palpáveis para elas”, analisa Takahashi.

Pesquisa