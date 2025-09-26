Iniciativas para ampliar a reciclagem de PET serão apresentadas em evento em Porto Alegre

Uma embalagem feita de material reciclável não garante que ela será reciclada. São vários os fatores que influenciam, desde o descarte pós-consumo até a chegada na indústria da transformação. Um destes fatores, que é menos comentado, mas extremamente importante para garantir a reciclabilidade, é o design do produto: material usado, mistura de materiais e até cor podem interferir se o destino final de uma embalagem será a volta ao ciclo produtivo ou o aterro sanitário.

Temas como este serão tratados no 1º Fórum Brasileiro de Design Circular, que será realizado pela Associação dos Profissionais de Design do Rio Grande do Sul (Apdesign) na próxima terça-feira, 30 de setembro, em Porto Alegre.

Uma das presenças no evento será da Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET), entidade que representa fabricantes de resina, embalagens, equipamentos e recicladores de PET. O presidente executivo da entidade, Auri Marçon , apresentará o trabalho realizado nas duas pontas do processo de reciclagem: a orientação na fase de design da embalagem e a atuação junto à indústria, desenvolvendo aplicações para a geração de demanda para o material reciclado.

13º Censo da Reciclagem do PET no Brasil principal destino da resina reciclada – 37% do total – foi a fabricação de uma nova embalagem (preformas e garrafas), utilizadas principalmente pela indústria de água, refrigerantes, energéticos e outras bebidas não alcoólicas, dentro do sistema bottle to bottle grau alimentício. O setor têxtil vem em segundo lugar, com um consumo de 24% da resina reciclada, seguido pela indústria química (13%), lâminas e chapas (13%), e fitas de arquear, utilizadas em empacotamento e fechamento de caixas (10%). De acordo com o, 410 mil toneladas de embalagens pós-consumo foram recicladas em 2024. O, utilizadas principalmente pela indústria de água, refrigerantes, energéticos e outras bebidas não alcoólicas, dentro do sistema bottle to bottle grau alimentício.

Diretrizes Para a Reciclabilidade da Garrafa PET A ABIPET reforça ações que visam ampliar a reciclagem das embalagens PET no Brasil, com destaque para a atualização de suas. O documento tem o objetivo de orientar designers, equipes de marketing, engenheiros e técnicos das áreas de embalagens para bebidas e alimentos, incrementando a circularidade e tornando o produto ainda mais atrativo à logística reversa, o que valoriza as atividades de coleta e reciclagem. As informações foram repassadas à coluna pela entidade.

O PET, o design e a reciclabilidade

Por serem transparentes, resistentes e seguras para o consumo e descarte, as embalagens PET são atrativas para a reciclabilidade. O processo de reciclagem começa com a separação do PET de outros materiais, limpeza e moagem das garrafas pós-consumo. Ao final dessa etapa, é obtido o que a indústria chama de flake de PET, que já podem ser usado como matéria-prima para algumas aplicações, como têxteis e químicos. Para que voltem a se tornar uma nova embalagem para uso alimentício, é necessário submeter esses flakes a processos de altíssima tecnologia e segurança, como descontaminação, desumidificação, extrusão sob vácuo e tratamentos térmicos de alta eficiência.

Como o corpo de uma embalagem de PET é constituído de apenas um tipo de polímero – o (Poli) Tereftalato de Etileno – e são injetadas em uma única camada, a reciclagem é facilitada, pois não há mistura com outros materiais. Por esse motivo, as Diretrizes mostram a importância do design para a composição com rótulos e tampas feitos de plásticos com densidades diferentes, para facilitar o processo de separação.

O uso de cores também deve ser avaliado, pois isso tem impacto direto no preço pago às cooperativas de catadores e recicladores. O material colorido restringe as possibilidades de utilização da resina reciclada na fabricação de outros produtos, gerando desvalorização. Daí a preferência por embalagens transparentes e translúcidas.

Nas “Diretrizes Para a Reciclabilidade da Garrafa PET” ainda é recomendada a utilização de resina reciclada para a composição de uma nova embalagem, respeitando as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no caso de processos bottle-to-bottle grau alimentício.

Sobre o evento