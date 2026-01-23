Porto Alegre sedia XI Fórum Social Mundial da População Idosa

A capital gaúcha será palco, entre os dias 26 e 30 de janeiro, do XI Fórum Social Mundial da População Idosa. Segundo informações divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre, o evento é voltado à reflexão, articulação e fortalecimento de políticas públicas para o envelhecimento. A programação ocorre na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.O Fórum é promovido por um Grupo de Trabalho intersetorial, formado pelas secretarias municipais de Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH); Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (SMGOV); Assistência Social (SMAS); Saúde (SMS); Educação (Smed); Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE); Esporte e Lazer (Smel) e Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com a sociedade civil.A programação contempla mesas-redondas, oficinas, palestras, seminários temáticos, atividades culturais, esportivas e práticas integrativas, abordando temas como envelhecimento saudável, fundos de incentivo a pessoa idosa, políticas públicas, cuidado, previdência, cultura, inclusão digital, combate à violência, ancestralidade e protagonismo social da pessoa idosa.Para o secretário municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), Juliano Passini, o Fórum reforça o papel estratégico de Porto Alegre no debate sobre o envelhecimento populacional. “A Secretaria atua de forma contínua na promoção da inclusão, na proteção social, no enfrentamento à violência e no fortalecimento dos vínculos comunitários da pessoa idosa. O Fórum dialoga diretamente com esse trabalho e contribui para qualificar ainda mais as políticas públicas em curso no município”, ressalta o secretário em nota divulgada pela prefeitura.O XI Fórum Social Mundial da População Idosa é aberto ao público, com participação gratuita na maior parte das atividades. A programação completa, com dias, horários e locais, pode ser acessada no site da prefeitura.Integram ainda a organização representantes do Instituto dos Amigos do Fórum Social Mundial de Porto Alegre (IAFSMPOA), do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) e do Orçamento Participativo de Porto Alegre (OP).