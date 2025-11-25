Santa Catarina enfrenta chuva extrema e inundações

A chuva extrema que atingiu o Nordeste de Santa Catarina na manhã e no início da tarde de segunda-feira (24) já provocou danos em pelo menos 32 municípios. De acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil, 364 casas foram afetadas e 148 pessoas deixaram suas residências. No município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, o evento provocou graves inundações. Em apenas 12 horas, o município registrou 150,4 milímetros de chuva, volume que deixou ruas submersas, casas invadidas pelas águas e dezenas de ocorrências. As informações são da MetSul.

Os bairros mais atingidos são Braço Miguel, Alto Canoas e Baixo Canoas, onde a água avançou rapidamente sobre residências, comércios e plantações. A Unidade Básica de Saúde do bairro Rio Canoas precisou fechar durante a tarde devido ao volume de água, segundo a prefeitura.

As aulas da rede municipal e estadual foram suspensas nos períodos da tarde e da noite de segunda-feira. Um abrigo foi aberto pela administração municipal para atender possíveis desabrigados, enquanto equipes da Defesa Civil monitoram o avanço da enxurrada.

As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atuam desde cedo em resgates e remoções em Luiz Alves. O grande número de chamados levou o comando estadual a mobilizar reforços. Entre os recursos enviados estão a Força-Tarefa de Itajaí, especializada em operações de busca em enchentes e deslizamentos, e duas equipes adicionais do 7º Batalhão, reforçando o atendimento terrestre.

O apoio aéreo do Arcanjo também foi acionado. A aeronave auxilia no reconhecimento das áreas mais afetadas, na identificação de vítimas e no transporte rápido de equipes a locais de difícil acesso. O objetivo é reduzir o tempo de resposta e garantir segurança às famílias atingidas, especialmente em regiões isoladas pela água ou por barreiras nas estradas.

Os volumes de chuva em 24 horas até o fim da tarde desta segunda-feira em Santa Catarina foram de 180 mm em Luiz Alves, 161 mm em Balneário Barra do Sul, 150 mm em Araquari, 141 mm em São Francisco do Sul, 128 mm em Massaranduba e 123 mm em Itapoá.