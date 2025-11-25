Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Região Sul quer ampliar exportação láctea do País;
• Macrorregião Metropolitana tem dificuldade em cumprir marco do saneamento básico;
• Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de Jair Bolsonaro.
Porto Alegre,
Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 07:00