Gov Expo Summit 2025 debate desafios da gestão pública e o desenvolvimento, em Porto Alegre

O Gov Expo Summit 2025 tem como tema “Desenvolvimento para todos” e consolida-se como um espaço de integração, troca de experiências e construção de soluções práticas para os desafios da gestão pública. A intenção é promover um debate plural sobre o fomento de um desenvolvimento abrangente, inclusivo e territorialmente ajustado às diferentes realidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de novembro, no Vista Pontal, espaço de eventos do Pontal Shopping, em Porto Alegre.

Idealizado pelo, instituto colaborativo dedicado à transformação da administração pública, combinando uma perspectiva global com soluções locais e eficazes, em parceria estratégica com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e a Invest RS. Ao longo de dois dias de painéis serão discutidas questões queO encontro pretende conectar gestores públicos, empresários, especialistas e a sociedade civil, mostrando que o desenvolvimento decorre da soma de esforços locais, regionais e setoriais.Segundo a presidente da, Adriane Perin de Oliveira, a entidade tem como missão fortalecer a gestão municipalista no Rio Grande do Sul. “Estar junto em um espaço de debates e de construção de soluções como o Gov Expo Summit é uma oportunidade de valorizar os municípios gaúchos e ampliar a troca de experiências que contribuem para o desenvolvimento local”, destaca.Para o presidente daRafael Pridladnicki, o evento é fundamental como ferramenta de melhoria da gestão municipal como suporte ao desenvolvimento. “O desenvolvimento ocorre nas cidades. Entendemos como estratégicas todas as ações que melhoram a capacidade de um os municípios estimularem o crescimento local, o que também envolver a atração de investimentos”, afirma Prikladnicki.Entre os destaques da programação está a palestra de, estrategista sênior, que atua há 20 anos em desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. Membra do International Economic Development Council (IEDC), onde integra o Comitê Consultivo Internacional (International Advisory Committee). Maria também compõe o Conselho Consultivo de Mulheres do Condado de King, representando o Distrito 8. Atua na promoção do crescimento econômico local e na atração de investimentos.O Gov Expo Summit 2025 traz o conceito de desenvolvimento para todos permeando toda a programação de painéis e debates, trazendo à tona abordagens sobre desenvolvimento humano, econômico, sustentável, local e regional. Destaque também para a importância da inovação como motor essencial do desenvolvimento econômico, a partir de um conceito que o progresso decorre de novas ideias e tecnologias capazes de gerar produtos, processos, mercados e formas de organização.O tema do evento “Desenvolvimento para todos” resume dois aspectos centrais da agenda do Gov Expo Summit 2025. Reforça que o desenvolvimento nacional nasce do local, ou seja, o país só se desenvolve de forma equilibrada quando cada município e cada bairro gera resultados positivos. E o segundo ponto, destaca que desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, mas um conjunto de liberdades, oportunidades e bem-estar que deve alcançar toda a população, especialmente grupos tradicionalmente excluídos. Para que isso aconteça, as capacidades de compreensão, execução e adaptação dos gestores locais devem ser valorizadas e incorporadas às políticas nacionais, e a multidisciplinariedade deve orientar a agenda pública.– 8h30 às 17h: Vista Pontal – Pontal Shopping (Rua Oswaldo de Lia Pires, 100 - Porto Alegre/RS): https://govexposummit.com.br/