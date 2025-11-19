Manutenção irá afetar abastecimento de água na Zona Sul nesta sexta

Uma manutenção programada pela CEEE Equatorial afetará o abastecimento de água da Zona Sul nesta sexta-feira (21). A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Nonoai II, operada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), está na área de abrangência do serviço executado pela concessionária.



Conforme a CEEE Equatorial, o desligamento acontecerá às 10h da sexta. Com isso, o bairro Nonoai poderá ter baixa pressão e/ou falta d'água até a retomada do fornecimento - prevista pela concessionária para o decorrer da tarde. A normalização do abastecimento será gradual, levando mais tempo nas partes altas e/ou distantes do sistema. Atualizações poderão ser obtidas, em tempo real, nas redes sociais do Dmae.

Qualidade da água - Após paradas prolongadas, a água pode apresentar alteração temporária de cor ou gosto devido ao arraste de micropartículas das tubulações. O fenômeno não oferece risco à saúde. Caso a situação persista, o cliente pode solicitar a lavagem da rede e do ramal domiciliar pelo 156.



Atendimento - Os serviços operacionais do Dmae, nas áreas de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, podem ser solicitados por meio do Sistema 156 (telefone 156, WhatsApp (51) 3433-0156, site e aplicativo 156+POA).