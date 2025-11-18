Passarela da Rodoviária será demolida na próxima semana

Após a vistoria final do Corredor Humanitário, no dia 7 de novembro, foi definida a demolição do que restou da antiga passarela da Estação Rodoviária. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, as obras iniciarão na noite da sexta-feira, dia 28, às 22h, e irá durar até o domingo, dia 30, com liberações parciais antes da data final da entrega.

Ainda de acordo com as informações, não haverá substituições na passarela, ela será removida e toda a acessibilidade e infraestrutura será direcionada para passar por dentro da estação do trem, que liga o lado da rodoviária com a Júlio de Castilhos. O serviço está orçado em aproximadamente R$ 700 mil.

Os pedestres poderão acessar a passagem subterrânea diariamente, entre 5h e 23h. Fora do horário, é aconselhado atravessar na faixa de pedestres da rua da Conceição. Dentro do projeto, estão previstos a revitalização da passagem subterrânea, com implantação de acessibilidade universal e rampas. Com isso, não terá mais a necessidade da passarela.