Ventos de 96 km/h deixam diversos pontos de Porto Alegre sem energia elétrica

A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul no final da tarde do último domingo (16) causou estragos em Porto Alegre. Segundo a MetSul Meteorologia, a capital gaúcha chegou a registrar ventos com velocidades de 96 km/h. Houve registros de árvores caídas, semáforos com falha, bloqueios no trânsito e inúmeros relatos de falta de energia em diversos pontos da cidade.

Um morador do bairro Menino Deus relatou que a energia caiu em torno das 17h30min de domingo e, no horário de publicação desta matéria (14h52min), ainda não retornou. Já no bairro Azenha, moradores relataram que ficaram sem luz por mais de 20h. Na região do Shopping Iguatemi, ruas no entorno seguiam sem energia na tarde desta segunda-feira.

A CEEE Equatorial não divulgou o balanço oficial de quantos pontos ainda estão sem energia elétrica. Segundo a assessoria, por não se tratar de um evento de contingência, esses dados não serão disponibilizados.

Apesar disso, a companhia, através de uma nota oficial, afirmou que está “atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia neste domingo (16)”.

Segue a nota:

“A CEEE Equatorial informa que está atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia neste domingo (16). De acordo com a MetSul, em Porto Alegre, a velocidade do vento chegou a 96 km/h.