Enem 2025 terá aplicações extras por causa de ciclone e da COP30

O Enem 2025 terminou neste domingo (16) para a maior parte dos candidatos, mas duas regiões terão um calendário diferente neste ano. Em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o exame foi suspenso após a passagem de um ciclone que destruiu grande parte da cidade e deixou escolas sem condições de uso. A reaplicação da prova já foi confirmada pelo Inep para os dias 16 e 17 de dezembro.

Já no Pará, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba tiveram o exame adiado por causa da realização da COP30, conferência internacional sobre o clima que mobiliza boa parte da estrutura local. A nova aplicação será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Em Rio Bonito do Iguaçu, segundo a Secretaria Estadual da Educação do Paraná, a destruição causada pelo ciclone no início da semana inviabilizou a montagem dos locais de prova. A Defesa Civil estima que cerca de 90% das construções do município foram danificadas, incluindo escolas, ginásios e centros comunitários.

O governo estadual informou que sete pessoas morreram, pelo menos 750 ficaram feridas e mais de mil estão desalojadas. Diante do cenário, o MEC (Ministério da Educação) classificou o caso como força maior e assegurou que todos os inscritos terão direito à reaplicação, em data compatível com a recuperação da infraestrutura local.

LEIA TAMBÉM: Tornado causa seis mortes e deixa mais de 700 feridos no Paraná

No Pará, durante a COP30, escolas públicas da capital entraram em recesso, e três unidades foram adaptadas para receber visitantes e voluntários. Salas de aula foram transformadas em dormitórios e equipadas com beliches e mobiliário temporário. O governo estadual informou que as adaptações são provisórias e que as atividades escolares serão retomadas após o término da conferência.

De acordo com o Inep, mais de 4,81 milhões de pessoas tiveram inscrições confirmadas nesta edição, um aumento de 11% em relação a 2024. O Pará concentra cerca de 289 mil inscritos, o quinto maior número do país, e o Paraná, aproximadamente 196 mil. O instituto reforçou que a organização das disciplinas e formato das provas serão os mesmos em todas as aplicações, garantindo igualdade de condições entre os participantes.

No primeiro dia, os candidatos respondem a questões de linguagens, ciências humanas e redação; no segundo, de matemática e ciências da natureza. O horário também seguirá o padrão nacional: os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com início das provas às 13h30min (de Brasília).

Nos municípios paraenses com calendário adiado, os participantes puderam optar por realizar a prova nas datas regulares em outras cidades, caso houvesse vagas disponíveis. Apesar dos contratempos, o Enem 2025 marca um momento de retomada. O aumento no número de inscritos indica maior adesão de concluintes do ensino médio e de candidatos que veem no exame a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio do Sisu, Prouni e Fies.

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

Aplicação das provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025. Aplicação das provas na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná: 16 e 17 de dezembro de 2025.