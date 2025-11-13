Inep divulga gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem 2025

O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), apresentou nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.

Em entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.

Com isso, o gabarito das questões de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis na página do participante, no site do Inep neste link

Já as respostas oficiais dos itens de matemática e ciências da natureza serão divulgadas após o dia 17 de novembro. A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar os pontos obtidos para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

No primeiro dia de aplicação, mais de 3,5 milhões de candidatos completaram a prova. Nesta edição, a taxa de abstenção foi de 27%, nível estável em comparação com o percentual de 2024 (26,6%).

De acordo com o MEC, 3.240 participantes foram eliminados do exame nacional, por motivos como porte de equipamentos eletrônicos, deixar o local de prova com caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova.

No Paraná, atingido por um ciclone no último fim de semana, haverá reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro. Para isso, os candidatos que quiserem participar da nova aplicação devem fazer a solicitação entre 17 a 21 de novembro.

CALENDÁRIO ENEM 2025

- Divulgação do gabarito do primeiro dia de provas: 13 de novembro

- Aplicação do segundo dia de provas: 16 de novembro

- Divulgação do gabarito do segundo dia de provas: após o dia 17 de novembro

- Solicitação para a reaplicação do exame: 17 a 21 de novembro

- Aplicação do exame para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará): 30 de novembro e 7 de dezembro

- Data de reaplicação do Enem 2025: 16 e 17 de dezembro