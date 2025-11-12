CNU divulga nota final de provas objetivas nesta quarta-feira

O CNU (Concurso Nacional Unificado) divulga às 16h desta quarta-feira (12) as notas finais das provas objetivas e libera a consulta às imagens dos cartões de resposta.

Os candidatos poderão acessar o site da FGV, banca responsável pelo concurso, e conferir os gabaritos definitivos das provas objetivas; as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas; os espelhos do seu próprio cartão-resposta; os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos; e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

Haverá ainda a convocação para a prova de títulos. O envio dos documentos deverá ser feito entre os dias 13 e 19 de novembro. A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 20 de fevereiro, quando será realizada a primeira convocação para confirmação de interesse dos classificados.

Resultados individuais



O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) também disponibilizará um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova. Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição de sua nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Além disso, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático no caso das provas de conhecimentos específicos dos blocos 1 a 7, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático.

No caso do bloco 8, o candidato verá a quantidade de acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, matemática, saúde, e o total de acertos. No caso do bloco 9, constarão os acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, regulação e agências reguladoras, e o total de acertos.

Em todos os resultados individuais, os candidatos poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4.

Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, afirma que os convocados para a segunda fase devem comemorar, pois a aprovação na primeira etapa já representa uma conquista. Depois disso, é importante intensificar os estudos de redação para a segunda fase, dedicando-se ao treino de uma a três vezes por semana. Ele diz que a correção dos textos deve ser feita por uma terceira pessoa, para evitar avaliações enviesadas.

Segundo o professor, é essencial treinar por temas. Para candidatos de nível superior, o ideal é focar assuntos específicos da área de atuação, enquanto os de nível médio devem priorizar temas mais gerais, voltados à administração pública.

Para todos os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas das 13h às 16h. Os candidatos do nível intermediário participarão da segunda fase das 13h às 15h.

Além disso, nos cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos. Para os cargos de nível intermediário, a prova terá uma redação em formato dissertativo-argumentativo e poderá totalizar 30 pontos.

As provas discursivas deverão ser respondidas em até 30 linhas, para cada uma das questões ou redação.