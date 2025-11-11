Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 20:21

Duas frentes frias vão chegar ao Brasil em apenas cinco dias

Segundo a MetSul, a frente fria já provocou ventos intensos em Quaraí, onde foram registradas rajadas de até 97 km/h, além de forte queda na temperatura

Segundo a MetSul, a frente fria já provocou ventos intensos em Quaraí, onde foram registradas rajadas de até 97 km/h, além de forte queda na temperatura

ANDRESSA PUFAL/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Agências
Duas frentes frias vão alcançar o Brasil em apenas cinco dias e mexer com o tempo em diferentes regiões do país, provocando chuva e a possibilidade de temporais isolados, de acordo com a previsão do tempo da MetSul Meteorologia.

Notícias relacionadas