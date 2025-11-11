Federasul e Assembleia Legislativa realizam a 31ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores

Solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio do Comércio nesta terça (11) marcou a entrega do 31° Prêmio Líderes & Vencedores - promovido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa do RS. Ao todo, foram 15 agraciados em cinco categorias, entre entidades, empresas e figuras públicas gaúchas.
Na abertura do evento, o presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a coragem e iniciativa de todos aqueles agraciados. "Vocês se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam”.
Representando a Assembleia, o deputado Paparico Bacchi reafirmou as ações de todos os agraciados: "Nós valorizamos as pessoas que modificaram a vida de outras pessoas. Fazendo com que elas tenham uma melhor qualidade de vida".
Confira os vencedores do Líderes e Vencedores 2025:
Mérito Político
Carlos Gomes – Porto Alegre
Ernani Polo - Ijuí
Sebastião Melo – Porto Alegre
Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa
Di Paolo - Garibaldi
Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa
DaColônia Alimentos Naturais – Santo Antônio da Patrulha
Líder Empreendedor
Lindonor Peruzzo Junior - Bagé
Destaque Comunitário
Frei Luciano Bruxel – Porto Alegre
Fundação Pescar – Porto Alegre
William Ling – Porto Alegre
Expressão Cultural
Grupo Tholl – Pelotas
Luis Fernando Veríssimo – Porto Alegre
Tangos e Tragédias – Porto Alegre
Referência Educacional
Colégio Tiradentes – Ijuí
Encanta Hub - Centro de Inovação Educacional – Encantado
José Paulo da Rosa – Novo Hamburgo