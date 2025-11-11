Federasul e Assembleia Legislativa realizam a 31ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores

Solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio do Comércio nesta terça (11) marcou a entrega do 31° Prêmio Líderes & Vencedores - promovido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa do RS. Ao todo, f oram 15 agraciados em cinco categorias, entre entidades, empresas e figuras públicas gaúchas.

Na abertura do evento, o presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a coragem e iniciativa de todos aqueles agraciados. "Vocês se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam”.

Representando a Assembleia, o deputado Paparico Bacchi reafirmou as ações de todos os agraciados: "Nós valorizamos as pessoas que modificaram a vida de outras pessoas. Fazendo com que elas tenham uma melhor qualidade de vida".

Confira os vencedores do Líderes e Vencedores 2025:

Mérito Político

Carlos Gomes – Porto Alegre

Ernani Polo - Ijuí

Sebastião Melo – Porto Alegre

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Di Paolo - Garibaldi

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

DaColônia Alimentos Naturais – Santo Antônio da Patrulha

Líder Empreendedor

Lindonor Peruzzo Junior - Bagé

Destaque Comunitário

Frei Luciano Bruxel – Porto Alegre

Fundação Pescar – Porto Alegre

William Ling – Porto Alegre

Expressão Cultural

Grupo Tholl – Pelotas

Luis Fernando Veríssimo – Porto Alegre

Tangos e Tragédias – Porto Alegre

Referência Educacional

Colégio Tiradentes – Ijuí

Encanta Hub - Centro de Inovação Educacional – Encantado

José Paulo da Rosa – Novo Hamburgo