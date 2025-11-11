COP30 começa com 56 mil inscritos, 10 mil a menos que na cúpula de 2024

A COP30 registrou a inscrição de 56,1 mil pessoas, uma redução de mais de 10 mil participantes em comparação com a COP29, quando 66,7 mil estavam inscritos na abertura da conferência em Baku. Os dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (10), no primeiro dia da cúpula em Belém.

O número consolidado de participantes deve mudar até o final da conferência, já que o total divulgado se refere apenas às pessoas que se inscreveram para o evento. Com eventuais desistências, a quantidade pode diminuir.

As delegações das 194 partes registradas somam 11,5 mil pessoas, além de outras 11,9 mil na categoria "overflow", que diz respeito ao contingente excedente de participantes. Na COP29, esses números eram de 17,6 mil e 15,4 mil, respectivamente. Assim, a COP30 em Belém registra 9.649 inscrições a menos na categoria das nações.

As agências da ONU inscreveram oficialmente 366 pessoas para a conferência, sendo que na COP29 a equipe somou 677 pessoas. Na categoria "overflow", neste ano foram 340, contra 451 no ano anterior.