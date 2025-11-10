Porto Alegre,

Delegações indígenas começam a chegar na Aldeia COP

Environmental activists project images despicting the COP30 UN climate conference at a building near the Municipal Theater building, demanding action against climate change in Rio de Janeiro, Brazil on November 5, 2025. (Photo by Douglas Shineidr / AFP) Caption

Douglas Shineidr/ AFP/JC
Agências
As delegações indígenas de diversos lugares do Brasil e do mundo começaram a chegar na Aldeia COP, em Belém. O espaço é destinado à hospedagem dos povos originários que participam da COP30, a conferência sobre mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas), que começou nesta segunda (10).
A Aldeia COP foi instalada na Escola de Aplicação da UFPA (Universidade Federal do Pará), a cerca de 5,7 km do Parque da Cidade, sede da conferência. A capacidade da Aldeia COP é de 3 mil pessoas. O MPI (Ministério dos Povos Indígenas) espera alcançar ocupação limite até o fim da programação.

