Delegações indígenas começam a chegar na Aldeia COP

As delegações indígenas de diversos lugares do Brasil e do mundo começaram a chegar na Aldeia COP, em Belém. O espaço é destinado à hospedagem dos povos originários que participam da COP30, a conferência sobre mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas), que começou nesta segunda (10).

A Aldeia COP foi instalada na Escola de Aplicação da UFPA (Universidade Federal do Pará), a cerca de 5,7 km do Parque da Cidade, sede da conferência. A capacidade da Aldeia COP é de 3 mil pessoas. O MPI (Ministério dos Povos Indígenas) espera alcançar ocupação limite até o fim da programação.