Rio Grande do Sul confirma morte de um jovem após passagem de ciclone extratropical

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira, 10, a morte de um jovem de 21 anos que havia desaparecido durante a passagem do ciclone extratropical pelo Estado gaúcho. Ele foi encontrado sem vida no domingo (9) nas margens do Rio Capivaras, em São José dos Ausentes.

Conforme o órgão estadual, o rapaz saiu do município gaúcho de Jaquirana na noite de sexta-feira (7) com destino à Criciúma, em Santa Catarina, sendo visto pela última vez em São José dos Ausentes. As buscas foram iniciadas no sábado (8).

O veículo do homem foi localizado parcialmente submerso no Rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo a ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC). O corpo dele foi localizado às margens do rio no mesmo dia, conforme o órgão estadual.

"A partir das informações coletadas pelos órgãos competentes, o óbito passa a ser contabilizado como decorrente do último evento meteorológico", afirmou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Tornados provocam mortes no Paraná

Com a morte registrada no Rio Grande do Sul, a região Sul tem ao todo sete mortes, incluindo os seis óbitos no Paraná, que foi atingido por três tornados na noite da última sexta-feira.

Um dos tornados foi o que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com ventos de até 330 km/h, onde as mortes foram registradas. Outros dois tornados também foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, segundo confirmação feita nesta segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

"Essa frente fria passou rapidamente sobre o Rio Grande do Sul nas primeiras horas da manhã e chegou ao Paraná no meio da tarde de sexta-feira. À frente dela, algumas células de tempestade se formaram e se organizaram em supercélulas. Nessas supercélulas houve formação de tornados", disse Sheila Paz, meteorologista do Simepar.

O ciclone, portanto, não é o tornado, mas cria as condições para que ele ocorra, ampliando a instabilidade atmosférica e favorecendo a formação de tempestades rotativas.

Tornados em Santa Catarina

Os fenômenos meteorológicos que atingiram o Paraná também afetaram cidades do estado vizinho Santa Catarina.

Segundo a Defesa Civil do Estado, três tornados causaram danos às cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, entre sexta-feira e sábado, 8, com ventos de pelo menos 105 km/h. Houve registros de apagão e casas destelhadas.