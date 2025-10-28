Defensoria Pública pede na justiça suspensão de reintegração no Sarandi

reintegração de posse ajuizado pela CEEE Equatorial e que atinge moradores da Vila São Borja e Rua do Povo A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) solicitou a suspensão do processo de, no bairro Sarandi. Na última semana, a DPE/RS esteve reunida com a comunidade para oferecer orientação jurídica e esclarecer as medidas adotadas pela Instituição para garantir os direitos e interesses das famílias.

a reportagem do Jornal do Comércio esteve na região para ouvir os moradores a respeito da situação No início do mês,

A DPE/RS tem feito a defesa processual e está realizando atendimentos em busca de uma solução humanizada que atenda ao direito fundamental de moradia da comunidade. A alegação da companhia é de que os moradores estariam em uma área de risco de alta tensão da rede elétrica.

Até o momento, 22 famílias foram atendidas pela DPE/RS. A expectativa é que nos próximos dias mais 20 núcleos familiares recebam atendimento à medida que forem notificados sobre a existência do processo.

Por meio da atuação do defensor público dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (NUDEAM), Rafael Magagnin, e da defensora Milena Rocha Lisowski Dipp, a DPE/RS está solicitando estudos para verificar se há risco no local em razão dos fios de alta tensão e se existe a possibilidade de mitigação. Não havendo alternativas, a Defensoria irá trabalhar para garantir local adequado onde os moradores possam permanecer.

A DPE/RS solicita, entre outras coisas, a suspensão da reintegração de posse até que seja resolvida definitivamente a demanda de moradia das famílias e sejam chamados aos autos o Município e o Estado para manifestarem o interesse no processo.