Dmae abre licitação para modernizar casas de bombas no 4º Distrito e Zona Norte

com valor de referência de R$ 50,3 milhões, acontecerá no dia 18 de novembro. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) abriu nesta terça-feira (28), a licitação que definirá a empresa responsável pela modernização de quatro casas de bombas localizadas no 4º Distrito e na Zona Norte. A concorrência,, acontecerá no dia 18 de novembro.



As intervenções contemplam a reforma dos prédios, a elevação de painéis elétricos, a substituição de motores e a instalação de geradores permanentes nas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 5 (Humaitá), 6 (Anchieta), 8 (Vila Farrapos) e 10 (Sarandi).

“A modernização das casas de bombas é uma etapa essencial para fortalecer o sistema de drenagem e dar mais segurança à população. Estamos trabalhando para que as estruturas se tornem mais resilientes diante de eventos climáticos extremos, com equipamentos modernos e energia assegurada mesmo em situações de emergência. Este investimento representa o compromisso do Dmae com o futuro de Porto Alegre”, afirma o diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone.

Cronograma

O prazo para a conclusão das obras é de 12 meses, a partir da emissão da ordem de início do contrato. Os novos projetos de engenharia foram elaborados a partir de julho de 2024, considerando os impactos da enchente histórica sobre a infraestrutura do sistema de drenagem urbana.

Primeiro lote

Na última semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) acolheu os argumentos da prefeitura e autorizou o cancelamento da licitação anterior, referente à modernização das Ebaps 12 (Menino Deus), 17 (Centro Histórico), 18 (Centro Histórico) e 20 (Sarandi). Um novo edital, com ajustes que garantem maior segurança jurídica ao processo, será relançado nas próximas semanas.

As obras serão licitadas e executadas de forma concomitante, com diferentes lotes em andamento simultâneo. Neste ano, as estações do Centro Histórico já receberam intervenções emergenciais de segurança, como a construção de chaminés de equilíbrio em concreto armado, destinadas a proteger os motores em caso de cheias.

Recursos