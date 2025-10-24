Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Aeromot inicia obras de hub aeronáutico em Guaíba;
• Nova planta de gás em Campo Bom quer ampliar competitividade da indústria no RS;
• No caderno Viver desta sexta-feira: o momento solar na carreira da intérprete gaúcha Loma.
Porto Alegre,
Publicada em 24 de Outubro de 2025 às 06:00