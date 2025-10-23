Porto Alegre,

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 19:33

Jovem morre após passar 53 dias internado por intoxicação por metanol

Já foram confirmados 47 casos por intoxicação da substância

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Agências
O jovem Rafael Anjos Martins, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo, morreu nesta quinta-feira (23). Ele estava internado no Hospital São Luiz Osasco desde o final de agosto.
A informação foi confirmada pelo hospital e pela advogada do grupo de amigos de Rafael.
O estado de saúde de Rafael era praticamente vegetativo, segundo um familiar informou à Folha em setembro. Segundo Carolina Souza, advogada do grupo de amigos que foi intoxicado, o jovem ficou 53 dias internado antes da sua morte.
Ele passou mal e perdeu a visão no dia seguinte após consumir bebida alcoólica adulterada com os amigos.

