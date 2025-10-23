Capital terá neste sábado seu maior evento coletivo de doação de sangue

Neste sábado (25), Porto Alegre será palco de uma ação inédita de solidariedade: uma campanha de jipeiros e off road para doação de sangue. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o grupo Trilha da Vida e diversos hospitais da cidade – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hemocentro do RS, Hospital São Lucas da PUCRS, Grupo Hospitalar Conceição, Santa Casa de Porto Alegre e Hospital de Pronto Socorro – e promete ser o maior movimento coletivo de doação já realizado na Capital nos últimos anos. As informações são da SMS.

A mobilização reunirá cerca de 300 doadores em uma única manhã, com todos os bancos de sangue funcionando em sincronia especialmente para a ação. O ponto de encontro será na Orla do Gasômetro, das 6h30 às 8h30, de onde partirão comboios organizados de jipeiros e praticantes de off road. Os deslocamentos contarão com apoio logístico da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Guarda Civil Metropolitana, garantindo segurança viária e fluidez no trajeto até os locais de doação.

“Essa iniciativa é um exemplo de como a sociedade pode se unir em prol de uma causa nobre. Os hospitais precisam de sangue todos os dias, não apenas em campanhas especiais. Mobilizações como esta são fundamentais para despertar a consciência coletiva e reforçar a importância da doação ao longo de todo o ano”, destacou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, que também agradeceu o engajamento de todos os hospitais envolvidos. “É um feito inédito reunir tantas instituições em um esforço conjunto. Agradecemos imensamente cada hospital e hemocentro que abriu suas portas para essa grande corrente de solidariedade.”

Conforme Ricardo Bastos, um dos coordenadores da equipe de jipeiros, esta é mais do que uma ação pontual, mas um projeto que busca fortalecer a cultura da doação de sangue como um ato voluntário, recorrente e essencial para salvar vidas.

Confira as condições para doar sangue:

- Estar em boa condição de saúde.

- Pesar mais de 50 quilos.

- Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 precisam de autorização de um responsável).

- Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas.

- Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

- Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue.

- Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis.

- Apresentar documento oficial com foto.