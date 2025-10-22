Depois de afetada pela enchente, loja TRI + TEU reabre no Centro de Porto Alegre

A loja Unificada TRI + TEU, onde o público busca serviços de bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana de Porto Alegre, retoma o atendimento ao público na próxima segunda-feira (27), em seu endereço tradicional, no Largo Visconde do Cairu, 10, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local, que havia sido afetado pela enchente de 2024, passou por um amplo processo de recuperação, com revitalização completa do ambiente e melhorias estruturais e de acessibilidade, segundo a assessoria de imprensa.

Durante o período em que a loja esteve fechada, os atendimentos foram mantidos em unidades provisórias — o TEU, no Pop Center, e o TRI, na avenida João Pessoa. Com a reabertura da loja unificada, esses pontos temporários serão encerrados, centralizando novamente todos os serviços em um único endereço.

“Essa reabertura simboliza mais do que a retomada de um espaço físico. É a reconstrução de um serviço essencial para a mobilidade da população. Seguimos juntos, TEU e TRI, reafirmando nosso compromisso com um transporte público integrado, eficiente e acessível”, destaca Leonel Bortoncello, presidente do Conselho Deliberativo do TEU, por meio de nota.

A loja funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. “Com o retorno ao espaço original, TRI e TEU reafirmam sua parceria e o compromisso de seguir conectando pessoas, histórias e caminhos, com um atendimento acessível, humanizado e próximo da comunidade”, acrescenta Tula Vardaramatos, presidente da ATP, também através do setor de comunicação.