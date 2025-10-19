Semana iniciará com temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

A semana iniciará com temperaturas amenas tanto em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul. É esperado que na segunda-feira (20) o Estado registre um amanhecer frio, com mínima de 2ºC. Na Capital, os valores atingirão os 12ºC. O motivo para os baixos valores é uma massa de ar seco que predominará até a terça-feira (21). Pela tarde, em ambos os dias, o clima deverá estar mais agradável, girando entre 20 a 23°C na maior parte do Estado, com sol e poucas nuvens.

As madrugadas seguirão frias na maioria das cidades até quarta-feira e em algumas até quinta-feira, especialmente na Metade Norte do RS, quando o ar frio deverá enfraquecer. As menores temperaturas são esperadas para a região dos Campos de Cima da Serra, onde são esperadas mínimas entre 0ºC e 3ºC entre segunda e quarta-feira.

Os três estados do Sul do Brasil terão geada, que não será forte e tampouco generalizada, concentrando-se mais em baixadas das regiões de maior altitude dos três estados. Assim, não se projeta geada que traga grande impacto na agricultura com o fenômeno ocorrendo de forma pontual.

A partir da quarta-feira, as temperaturas se elevarão rapidamente. Na quinta-feira, Porto Alegre terá mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. Na sexta-feira, será o auge do calor, com os termômetros podendo chegar a 32ºC na capital gaúcha.