Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 17:25

Semana iniciará com temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

Frio será mais intenso nos Campos de Cima da Serra, com geada esperada em altitudes elevadas

Anápio Pereira/Divulgação/JC
A semana iniciará com temperaturas amenas tanto em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul. É esperado que na segunda-feira (20) o Estado registre um amanhecer frio, com mínima de 2ºC. Na Capital, os valores atingirão os 12ºC. O motivo para os baixos valores é uma massa de ar seco que predominará até a terça-feira (21). Pela tarde, em ambos os dias, o clima deverá estar mais agradável, girando entre 20 a 23°C na maior parte do Estado, com sol e poucas nuvens. 
As madrugadas seguirão frias na maioria das cidades até quarta-feira e em algumas até quinta-feira, especialmente na Metade Norte do RS, quando o ar frio deverá enfraquecer. As menores temperaturas são esperadas para a região dos Campos de Cima da Serra, onde são esperadas mínimas entre 0ºC e 3ºC entre segunda e quarta-feira. 
Os três estados do Sul do Brasil terão geada, que não será forte e tampouco generalizada, concentrando-se mais em baixadas das regiões de maior altitude dos três estados. Assim, não se projeta geada que traga grande impacto na agricultura com o fenômeno ocorrendo de forma pontual.
A partir da quarta-feira, as temperaturas se elevarão rapidamente. Na quinta-feira, Porto Alegre terá mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. Na sexta-feira, será o auge do calor, com os termômetros podendo chegar a 32ºC na capital gaúcha. 

